В Европарламенте поблагодарили Россию за помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Рим, 29 апреля. Заместитель председателя Европарламента, видный деятель правящего в Италии «Движения 5 звезд» Фабио Массимо Касталдо выразил глубокую благодарность России и другим государствам, которые оказывают помощь Италии во время пандемии коронавиурса.

По его словам, полемика итальянских средств массовой информации по поводу полезности помощи от других государств неуместна.

«Проявление альтруизма, жест помощи всегда нужно ценить, и еще в большей степени в момент серьезных трудностей, особенно перед лицом того факта, что не все наши партнеры, в том числе в Европейском Союзе, продемонстрировали, по крайней мере вначале, ту же готовность и тот же порыв», — объяснил он.

Как пишет РИА Новости, политик объяснил, что настала пора «горьких размышлений для тех, кто глубоко верит в европейскую интеграцию, основанную на солидарности».

Ранее председатель комитета по здравоохранению Госдумы РФ Дмитрий Морозов рассказал, что развитая система первичной медицинской помощи и накопленный опыт военной медицины позволяют России успешно сдерживать новый коронавирус, от которого сейчас страдают страны Евросоюза.

По его словам, сложные исторические испытания также закалили отечественную систему здравоохранения. На фоне пандемии коронавируса он отметил важность своевременного оказания медицинской помощи острым пациентам, онкологическим больным, детям и беременным женщинам.