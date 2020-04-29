Три человека погибли при взрыве в Кабуле

Кабул, 29 апреля. Три человека погибли, восемь пострадали в результате взрыва у военного объекта в столице Афганистана Кабуле, об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на командование по проведению специальных операций.

По данным телеканала, все погибшие были гражданскими лицами. Террорист пытался напасть на базу спецназа в районе Риш- Хор. В командовании считают, что к убийству причастна радикальная группировка «Талибан»1 (запрещена в РФ).

«Талибан» прибегает к убийствам мусульман в Афганистане даже в священный месяц рамадан», — говорится в заявлении.

Ранее политическую ситуацию в Афганистане обсудили глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

1 Организация запрещена на территории РФ.