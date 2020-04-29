В Совфеде назвали главную причину нежелания Европы снимать санкции с России

Предложения о снятии санкций будут только множиться в Европе, но нужна политическая воля ЕС и, прежде всего, изменение позиции Соединенных Штатов. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Пересмотр санкций

Европейский союз должен пересмотреть свой жесткий подход к санкциям против Москвы, которые были введены из-за гражданской войны в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией. Об этом пишет Euractiv, ссылаясь на доклад Международной антикризисной группы.

Так, авторы доклада предлагают смягчить ряд финансовых ограничительных мер против РФ, если Москва «будет более активно стремиться к миру на Украине».

«Жесткие санкции с меньшей долей вероятности могут изменить поведение. По этой причине мы призываем подумать о подходе, который позволит снять некоторые санкции в обмен на некий прогресс; при этом ЕС должен четко указать на то, что откатит такой шаг в том случае, если прогресс также откатится назад», — заявила директор программы Европы и Центральной Азии Ольга Оликер.

Она добавила, что речь не идет о полном снятии ограничительных мер при наличии «небольшого прогресса». Авторы доклада предлагают дать России допуск на некоторые рынки капитала или возможность покупать ряд технологий в нефтяном секторе.

Пиар-ход

Как отметил Олег Морозов, подобные предложения раздаются уже не первый раз. Он напомнил недавнее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что санкции сегодня мешают, в том числе Европе и ФРГ.

«Итальянцы об этом многократно говорили. Но как-то так получается, что многие говорят, а корабль плывет, что называется. Санкции не отменяют. Более того, как только предпринимается какая-то попытка поднять этот вопрос, тут же поднимается хор противников подобного решения, в том числе в Соединенных Штатах, Польше и других странах, которые начинают топить за продолжение или даже усиление санкций. Например, поляки сегодня пытаются что-то по «Северному потоку» нас поддавливать», — пояснил Олег Морозов.

По мнению сенатора, предложения о снятии санкций будут только множиться, но нужна политическая воля и, прежде всего, изменение позиции Соединенных Штатов. Потому что, в конечном счете, Европа смотрит на США.

«Если бы не это, то, возможно, эти санкции уже давно бы были отменены. Оговорка о том, что снятие ограничительных мер связывают с какими-то нашими действиями на Украине — очень яркий показатель. На самом деле никто не собирается всерьез эту тему обсуждать. Если трезво посмотреть на ситуацию на Украине, то источник проблемы находится в Киеве. Украинские власти не хотят выполнять Минские соглашения, продолжают эскалацию военных действий в Донбассе. Усилиями Киева сорван «нормандский формат», — добавил Олег Морозов.

Сенатор обратил внимание, что разговоры о снятии санкций являются позитивными, но, по сути, ничего не меняют. Это пиар-ход, который не получит развития, уверен политик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.