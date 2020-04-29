Почему западная пресса не пишет про Россию позитив, обсудят в пресс-центре «Патриот»

В среду, 29 апреля, в 14.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Хорошие новости России — о чем никогда не расскажет западная пресса».

Напомним, Федеральное агентство новостей (ФАН) дважды в месяц проводит конкурс актуальных публикаций «Хорошие новости России», победители которого выбираются из числа региональных журналистов, освещающих позитивную повестку.

В эту среду в ходе онлайн-эфира победители конкурса расскажут нашим читателям о своем понимании позитивной повестки, о реакции коллег и читателей на победу в конкурсе, о своих профессиональных планах.

Кроме того, мы надеемся получить комментарии от руководителей региональных администраций, в регионах которых трудятся наши победители. Их мы расспросим об отношении к журналистам и причинах, по которым представители СМИ почти всегда выбирают для тиражирования негативные новости.

На другие вопросы в ходе нашего прямого эфира ответят редакторы, социологи, пиар-менеджеры и политики.

Ссылка на видеоканал здесь.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира: +7 994 424 95 87.

Архив материалов и онлайн-трансляции — здесь.

Напомним, оперативный конкурс «Хорошие новости России» проходит параллельно с одноименным большим конкурсом ФАН. К участию в малом конкурсе принимаются авторские информационно-аналитические материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в региональных СМИ в период не более чем за две недели до объявления очередного читательского голосования.

На первом этапе конкурса десять номинантов отбирают эксперты ФАН. Победителей конкурса определяют читатели, которые в течение недели голосуют за понравившиеся им материалы. Первое место получает автор материала, набравшего наибольшее количество голосов. Приз за него составляет 30 тысяч рублей, за второе место — 20 тысяч, за третье — 10 тысяч.

На читательское голосование выносятся как материалы, присланные для участия в конкурсе на почту goodrussia@riafan.ru, так и материалы, отмеченные экспертами ФАН, следящими за работой СМИ в регионах.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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