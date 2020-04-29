Товарооборот между Крымом и Сирией в 2019 году превысил $300 тысяч

Симферополь, 29 апреля. Товарооборот между Республикой Крым и Сирийской Арабской Республикой за первый год сотрудничества составил 312,6 тысячи долларов. Об этом рассказали в крымском министерстве экономического развития.

Отмечается, что в Сирию поставлялись злаки, в Крым — фрукты, орехи, масло и воск. Как пишет ТАСС, в августе 2019 года делегация из Крыма посетила столицу Сирии — Дамаск. Было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.

В конце 2019 года соглашение было утверждено Государственным советом Крыма. Как уточнили в Крыму, по итогам 2019 года товарооборот составил 312,6 тысячи долларов.

«Экспортировались злаки — 196,6 тысячи долларов, импортировались фрукты и орехи, кожура и корки цитрусовых или дынь (60,2 тысячи), жиры, масла, воски животного и растительного происхождения», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Сирия в скором времени начнет поставку фосфатов на российский полуостров. В Сирийской Арабской Республике добавили, что ресурсы необходимы химическому заводу «Крымский титан» для возобновления изготовления удобрений.

Часть предприятия, которая ранее производила удобрения, была закрыта из-за перебоя поставок с сирийских месторождений по причине войны в арабской республике. Несколько лет одни из крупнейших залежей в стране, находящихся в провинции Хомс в районе Пальмиры, были под контролем запрещенного в РФ «Исламского государства»1.

В Сирии также рассказали, что технология «Крымского титана» была сформирована еще в 70-е годы при СССР непосредственно под фосфатные месторождения САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.