В Киеве заявили об «украинском происхождении» российского танка «Армата»

Киев, 29 апреля. Российский танк Т-14 «Армата» имеет «украинское происхождение» и является реализацией проекта времен позднего СССР. Об этом пишет украинское издание Defense Express.

Как отмечают журналисты, Россия позиционирует «Армату» в качестве революционного оружия, обладающего активной защитой, радаром и мощным двигателем.

«Однако в реальности, как и в случае многих «новинок» российской оборонки, «Армата» — это лишь реализация проекта заката СССР», — пишет украинское издание.

Журналисты утверждают, что этот проект был подготовлен Харьковским конструкторским бюро машиностроения имени Морозова. По словам авторов Defense Express, тогда объект, который начали обрабатывать в 1980-х годах, носил название 477 «Молот».

Украинцы утверждают, что «Армата» будто бы отличается от «Молота» только современной электроникой, передает «Утро.ру». Кроме того, в материале Defense Express говорится, что из-за санкций Россия не может получить комплектующие для завершения данного проекта, поэтому «Армата» якобы может встать в один ряд с такими «бесполезными вещами», как Царь-пушка или Царь-колокол.

В противовес материалу украинских журналистов можно отметить, что «Армата» уже прошла испытания в боевых условиях в Сирии. Как отметили военные эксперты, это позволило оценить работоспособность танка в условиях реальных боевых действий.