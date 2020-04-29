Данные 12 млн россиян с кредитами выставили на продажу в Сети

Москва, 29 апреля. Личные данные 12 млн россиян, которые оформляли микрозаймы, выставили на продажу в Сети.

Как сообщает РБК, база состоит из личных данных 12 млн человек, включая паспортные данные, телефоны, электронные адреса и сведения об электронных кошельках. В пробную бесплатную версию включены данные 1,8 тысячи человек, чаще всего встречаются пользователи финансового маркетплейса «Юником24».

В компании «Юником24» сообщили, что указанный в базе данных код принадлежит одному из партнеров. Как предположили в компании, утечка произошла в микрофинансовой организации. Полученные данные позволяют мошенникам оформлять онлайн-займы, однако для этого необходим СНИЛС, которого в базе нет.

Ранее очередная утечка данных произошла в Facebook. В Сети появились телефонные номера нескольких сотен миллионов пользователей соцсети, их продали за 540 долларов. В проданной базе находятся уникальные ID пользователей Facebook, полные имена пользователей, их электронная почта, телефонные номера, даты последнего входа в сеть, а также статус отношений и возраст.