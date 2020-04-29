Портал «Узнай Москву» подготовил онлайн-квест о великих танцовщицах

Москва, 29 апреля. Онлайн-квест «Истории великих танцовщиц», посвященный Международному дню танца, появился на портале «Узнай Москву». Интерактивная виртуальная игра познакомит участников с интересными фактами из биографии великих танцовщиц — Анны Павловой, Галины Улановой, Майи Плисецкой, а также именитой американской танцовщицы Айседоры Дункан. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

По словам куратора ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий столицы Сергея Шакрыла, участникам онлайн-квеста необходимо будет ответить на вопросы, которые касаются творчества и вклада танцовщиц в мировое хореографическое искусство, передает «Вечерняя Москва».

«Мы предлагаем вспомнить страницы биографий этих выдающихся женщин и места в столице, хранящие память об их жизни и творчестве», — рассказал Шакрыл.

Он отметил, что каждая из героинь виртуальной викторины являлась образцом совершенства в области танцев, а также была родоначальником своего уникального стиля. Русские танцовщицы представляли на мировой сцене отечественную школу балета, а их имена вписаны в книгу истории хореографии.

Результатами теста можно будет поделиться в социальных сетях. Кроме того, все желающие также смогу увидеть фотографии выступлений великих танцовщиц на портале «Музейная Москва онлайн».