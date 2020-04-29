Украинский экономист рассказал о мизерных пенсиях ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Киев, 29 апреля. Ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которые стали инвалидами, получают мизерные пенсии от украинского правительства. Об этом рассказал экономист Максим Гольдарб. По его словам, благодаря этим людям украинцы сейчас живы.

«Люди, благодаря которым мы живем, инвалиды первой группы, они будут получать 100 евро, а потом им дадут еще десять евро, а потом еще где-то семь евро», — сказал он.

В эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT он добавил, что в целом ликвидаторы аварии на ЧАЭС будут получать около 117 евро.

«Вот, «похвастался» бы президент Украины Владимир Зеленский этим», — сказал он.

Он напомнил, что президент платит большие зарплаты своим подчиненным.

«Когда вы своим слугам и охране назначаете бешеные стотысячные зарплаты и закрываете глаза на то, как они выписывают себе премии за дерибан — вы молодцы. А когда надо людям нормальным дать денег чтобы они выжили, каким-то образом, в условиях, которые вы же им создаете, вы даете три тысячи гривен», — заключил экономист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об открытии чернобыльской зоны отчуждения и создании «зеленого коридора» в нее для туристов. По его словам, это должна быть «земля свободы» без коррупции и глупых запретов. Зеленский приехал на Чернобыльскую атомную электростанцию, чтобы принять участие в церемонии передачи нового безопасного конфайнмента. Президент Украины сообщил о подписании указа, который, по его словам, превратит Чернобыльскую зону отчуждения в одну из «точек роста для новой Украины», «научный и будущий туристический магнит».