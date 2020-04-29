США проспонсируют проекты, рассказывающие о «тирании СССР» в Венгрии

Будапешт, 29 апреля. Посольство США в Венгрии намеревается проспонсировать проекты, способствующие «правдивому признанию» трагических событий Второй мировой войны, холокоста и послевоенного периода. Об этом говорится в соответствующем документе американского дипломатического представительства.

«В центре внимания должны оказаться личный опыт и устные свидетельства, в том числе о проявлениях человечности и неповиновения, а также об актах жестокости и коллаборационизма, имевших место во времена холокоста, Второй мировой войны, а также при тирании Советского Союза», — приводит выдержку из документа RT.

Также в посольстве США отметили, что эти программы должны быть сосредоточены на памяти о сложности всех событий венгерской истории. При этом в американском дипломатическом представительстве заявили, что во всех проектах нужно подчеркнуть «важность и ценность вклада трансатлантического сообщества в победу над фашизмом и совместное движение к свободе». Кроме того, в работе над проектами предлагается задействовать экспертов из США, которые помогут лучше понять «принципы демократии», передает «Царьград».

В общей сложности на упомянутые программы американцы собираются выделить до 25 тысяч долларов. Эти деньги можно направить на создание фильмов, организацию конференций и выставок, а также на исследования. Уточняется, что заниматься проектами могут как венгерские, так и американские некоммерческие организации, учебные заведения и госучреждения. Также к работе могут быть привлечены физические лица.