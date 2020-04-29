Заслуженный врач РФ поделился прогнозами о появлении вакцины от коронавируса

Москва, 29 апреля. Сроки создания вакцины против коронавируса спрогнозировать сложно, однако ее появление возможно к концу года, считает член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Специалист подчеркивает, что это оптимистичный прогноз. Исследования проводятся во всем мире, но он отмечает, что говорить о конкретных сроках пока сложно.

«Но я отношусь к тем, кто оптимистично смотрит на этот процесс, и думаю, что к концу года появление вакцины против коронавируса возможно», — говорит Владимир Круглый.

Он также добавил, что в начале апреля был принят закон, который наделяет правительство страны правом в период экстренных ситуаций устанавливать упрощенный порядок регистрации препаратов, включая вакцины. Поэтому в случае появления лекарства от вируса, времени на его регистрацию уйдет немного.

Он напоминает, что когда требовалось срочно зарегистрировать вакцину от полиомиелита, то это удалось сделать за три дня.

«Думаю, что-то подобное будет сделано и по отношению к вакцине против коронавируса, как только она пройдет все испытания», — резюмировал Круглый.

Ранее главврач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал о создании универсальной вакцины против всех вирусов гриппа.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».