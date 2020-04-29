Госдума может ввести штрафы за управление авто без спецпропуска. События дня. ФАН-ТВ

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за отсутствие спецпропуска Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает штрафы за управлением транспортным средством без разрешения в период режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Коррективы предлагается внести в КоАП, в тексте сказано, что ответственность повлечет «управление транспортным средством без разрешения на территории, где существует угроза возникновения ЧС». Сумма штрафа может варьироваться от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Впрочем, в пакете сопроводительных документов отсутствует отзыв правительства России. В таких случаях профильный комитет обычно возвращает законопроект авторам.

«Газпром» заявил, что откроет в Якутии мобильный госпиталь «Газпром» и власти Якутии решают проблему заражения коронавирусом вахтовых рабочих в Ямало-Ненецком автономном округе. Люди выразили обеспокоенность санитарно-эпидемиологической ситуацией. Дело в том, что в Ленском районе расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций «Газпрома», где проживают и работают более 10 тысяч человек. В настоящее время 56 человек находятся в больницах Якутии, также 39 работников были вывезены на лечение в город Ноябрьск. Чаяндинское месторождение закрыли на карантин. Однако с завтрашнего дня там начнет работу мобильный госпиталь, где объявлен карантин, с завтрашнего дня начнет работу мобильный госпиталь. А уже к концу недели заразившихся новой инфекцией начнут вывозить в больницы других регионов при помощи авиации. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Самолет из Нью-Йорка с 320 россиянами на борту летит в Москву Россияне возвращаются из-за границы. Сегодня ночью самолет из Нью-Йорка вылетел в Москву. На его борту 320 пассажиров: это жители столицы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также Нижнего Новгорода. В их числе, к слову, 19 школьников, которые участвовали в образовательных программах в США. Еще одно воздушное судно направляется в Москву из Тель-Авива, на его борту более 250 наших соотечественников. Лайнер сделает остановку в Петербурге, где высадит 80 пассажиров.