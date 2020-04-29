ВСУ обстреляли ЛНР из минометов и БМП

Луганск, 29 апреля. Украинские силовики за минувшие сутки три раза нарушили режим тишины в Луганской народной республике. Об этом рассказали в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как уточнили специалисты, украинские военные обстреляли район Золотого-5. Огонь велся в направлении поселков городского типа Донецкий и Фрунзе. Как уточнили в Луганской народной республике, огонь велся из минометов и вооружения БМП.

Напомним, украинские войска, действующие в Донбассе, продолжают нести небоевые потери. В зоне ответственности ОТГ «Восток» два украинских военнослужащих погибли, а еще один — получил ранения. Сообщается, что на позициях 58-й бригады в районе населенного пункта Зайцево произошло грубое нарушение устава гарнизонной и караульной службы ВСУ. В итоге, между украинскими военными произошла перестрелка.

Прибывшими на место представителями военной прокуратуры Украины было установлено, что один из украинских военнослужащих употребил наркотические вещества. Находясь на дежурстве под их воздействием, он принял приближающуюся группу украинских военнослужащих за солдат противника и открыл огонь на поражение.

В итоге два украинских военнослужащих погибли из-за полученных ранений и недостаточно оперативного получения медицинской помощи. Еще один солдат был ранен. Стрелявший военнослужащий ВСУ скрылся с места происшествия, сейчас военная полиция ведет его поиск.

Напомним, что 19 апреля пьяный боец Вооруженных сил Украины во время празднования Пасхи устроил стрельбу из гранатомета, ранил себя и двух товарищей. Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Военнослужащие первого механизированного батальона 93-й бригады украинской армии решили отпраздновать Пасху. Младший сержант, употребив спиртное, захотел устроить салют из ручного противотанкового гранатомета. В итоге он попал в расположенный рядом блиндаж, серьезно ранив себя и еще двоих сослуживцев.