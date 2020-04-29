Российские кинологи рассказали, как отучить собаку лаять по ночам

Москва, 29 апреля. Российская кинологическая федерация в связи с планами введения административной ответственности за лай собак по ночам рассказала, как с этим справиться.

Как рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, чтобы избежать ночного лая, владелец должен понимать своего питомца. Необходимо вовремя его успокоить.

«Как правило, с коррекцией поведения может справиться практически любой хозяин, который разбирается в дрессировке. В отдельных случаях, когда собака слишком беспокойная, нужно прибегать к помощи профессиональных кинологов», — подчеркнул эксперт.

Как пишет РИА Новости, в Российской кинологической федерации объяснили, что чаще всего по ночам лают возбудимые собаки. Возбудимость животного зависит от его породы. При этом наиболее частыми причинами лая являются отсутствие хозяев рядом, отсутствие внимания, а также отсутствие физических и психических нагрузок.

По этим причинам у животного смещается активность, это может сопровождаться погромами дома. Кроме того, собаки могут лаять от страха, паники и тоски, вызванных одиночеством. Если собака лает оставшись дома одна, то ее надо приучать к одиночеству.

«Важно, чтобы это происходило дома и делалось по нарастающей – начиная с минуты-двух, позже оставляя на час-два, и так до восемь-десять часов, когда все члены семьи на работе», — рассказали эксперты.

Кроме того, не следует баловать и потакать навязчивости животного, но в то же время — не стоит забывать уделять ему необходимое внимание.