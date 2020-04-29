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Появились подробности трагедии в Выборге, где в пожаре погибла семья

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Появились подробности трагедии в Выборге, где в пожаре погибла семья

Санкт-Петербург, 29 апреля. Одному человек удалось спастись от пожара в частном доме под Выборгом, в котором погибла семья из восьми человек, включая шестерых детей, передает ТАСС.

«Всего в доме в момент пожара было девять человек, в их числе шестеро детей, их родители и дядя, который спасся и сбежал из горящего дома, сейчас с ним работают полицейские», — сообщают в правоохранительных органах.

Отмечается, что все остальные члены семьи на момент начала пожара спали. Возгорание произошло ночью, общая площадь пожара составила 120 кв. метров. Самому старшему ребенку было 8 лет. Младший родился в марте этого года. Другим детям было 4, 3 и 2 года.

Известно, что семья состояла на учете как неблагополучная. Два года назад из школы поступила информация, что мать не выполняла должным образом родительских обязанностей.

Причины трагедии выясняют правоохранительные органы.

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