Названа вероятная причина пожара под Выборгом, в котором погибли шесть детей

Санкт-Петербург, 29 апреля. Причиной возгорания в частном доме под Выборгом, где при пожаре погибли двое взрослых и шесть детей, могла стать неисправная проводка. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

«Причины возгорания позже станут известны. Но, скорее всего, проводка», — сказал он.

Также источник уточнил, что сгоревший дом был построен в 1940-е годы.

По данным ТАСС, причиной пожара могла стать неисправность электрики. По предварительной версии, возгорание началось в районе лестницы, ведущей на второй этаж.

Напомним, страшный пожар произошел в частном доме в поселке Выборгский Ленинградской области в ночь на 29 апреля. В результате погибли мужчина 1984 года рождения и женщина 1988 года рождения. Также жертвами пожара стали шесть девочек. Самому младшему ребенку было полтора месяца, а самому старшему — восемь лет. Возраст остальных детей — два, три и четыре года. Как уточнил источник ФАН, семья считалась неблагополучной.