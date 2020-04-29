В Госдуме объяснили, почему Чехия не будет выдворять российского посла

Российский посол в Чехии осуществлял все свои действия в соответствии с международным правом и никаких нарушений не допускал. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Антон Морозов, комментируя решение премьер-министра Чехии Андрея Бабиша не выдворять из страны российского дипломата на фоне скандала с обвинением в адрес России с якобы имевшей место подготовкой покушения на пражских политиков.

Местное издание Respekt в понедельник сообщило о якобы направлении сотрудников российских спецслужб в Европу. В частности, в аэропорт Праги прибыл неизвестный мужчина с российским дипломатическим паспортом, в багаже которого мог находиться яд. Журналисты не исключают, что отравляющее вещество могло предназначаться чешского чиновника — главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, по инициативе которого был произведен демонтаж памятника маршалу Советского союза Ивану Коневу.

Глава чешского правительства считает, что возникшая политическая напряженность в отношениях двух государств не требует радикальных мер, включая выдворение российского посла.

Член комитета Госдумы по международный делам Антон Морозов напомнил, что в соответствии с дипломатической практикой и Венской Конвенцией обычно выдворяют дипломатов, которые так или иначе себя дискредитировали на территории страны пребывания.

«Российский посол действовал четко в соответствии со всеми положениями международного права и никаких нарушений не допускал. Поэтому никаких претензий к нему быть не может», — сказал Морозов в беседе с ФАН.

При этом чешские власти сами затеяли эту «неприличную и некрасивую историю», связанную со сносом памятника маршалу Коневу, говорит парламентарий.

«Он реальный герой, который приложил много усилий для того, чтобы Чехия была свободной. Произошедшее в стране вызывает большое негодование в России, поскольку мы чтим своих героев и не можем смириться с тем, что этот памятник был уничтожен», — пояснил он.

В соответствии с нашим законодательством спецслужбы не имеют права принимать никаких действий для того, чтобы кого-то их неугодных иностранцев устранять, утверждает политик.

«Подобные выпады и размышления чешских журналистов мы рассматриваем как очевидный вымысел и надуманную историю, потому что такая практика российскими спецслужбами не применяется», — добавил Морозов.

В свою очередь, первый зампред комитет Госдумы по международным делам Алексей Чепа также считает, что виновные за безобразие со сносом памятника маршалу Коневу по нашему законодательству должны понести наказание.

«Мы будем принимать самые жесткие меры в отношении тех лиц, которые совершают варварские действия», — выразил мнение Чепа.

Напомним, памятник советскому полководцу — маршалу Коневу а Праге был демонтирован 3 апреля. Отмечается, что соответствующее решение было принято в сентябре прошлого года главой района Прага-6 Ондржеем Коларжом. По его словам, монумент будет передан в музеи истории ХХ века.

В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника советскому маршалу глупостью. Чешский лидер напомнил, что Конев освободил не только Прагу от немецко-фашистских захватчиков, но и Освенцим.