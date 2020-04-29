Росстат представил статистику по смертности от новообразований

Москва, 29 апреля. Больше всего скончавшихся от новообразований (злокачественных и доброкачественных) в прошлом году было зафиксировано в Москве, сообщает RT, ссылаясь на данные Росстата.

Жертвами опухолей в столице за 2019 год стали 27,1 тыс. человек.

В Санкт-Петербурге зарегистрировано 13,7 тыс. смертей от новообразований. Следом идут Подмосковье (13,4 тыс.), Краснодарский край (10,3 тыс.) и Свердловская область (10,2 тыс.).

Наименьшая смертность от новообразований зафиксирована в Ненецком автономном округе (66 человек), на Чукотке (67 человек), в Ингушетии (249 человек) и в Магаданской области (275 человек).

В общей сложности в России зафиксировано 295,5 тыс. жертв опухолей, что на 6,7 тыс. случаев больше, чем в 2018 году.

Как отмечает главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн, рост числа жертв объясняется улучшением выявляемости таких заболеваний.

«Судя по всему, речь идет о том, что просто выросло количество больных в связи со скрининговыми программами. Раньше эти больные, может быть, и умерли бы от других причин, а сейчас мы стали выявлять больше», — говорит Каприн.

Он подчеркнул, что при внедрении скрининга в последующие несколько лет практически всегда фиксируется рост смертности.

Ранее итальянские ученые подтвердили выводы о том, что прием аспирина полезен для профилактики опухолей органов пищеварительной системы. По их словам, их можно применять в борьбе с видами рака, которые трудно поддаются лечению.