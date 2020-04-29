Вильфанд рассказал, почему в России участились лесные пожары

Москва, 29 апреля. Бесснежная теплая зима привела к тому, что не промерзла почва, весной она осталась без влаги, из-за этого в России выросло число возникновения лесных пожаров, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, еще в марте Гидрометцентр предупреждал, что в России в 2020 году будет высока вероятность раннего пожароопасного сезона. Этому способствовали несколько факторов.

«Первое — зима была теплая, не просто теплая, а супертеплая. Снега было очень мало, не было традиционного процесса: таяния снега и поступления воды в почву. Этот процесс всегда пополняет запасы влаги в почве», — подчеркнул эксперт.

Как пишет РИА Новости, специалист добавил, что весной происходит оттаивание почвы. В почве сохраняется влага, которая накопилась еще от осенних дождей.

«Весной происходит быстрое обезвоживание почвы, когда солнце становится активнее: верхняя поверхность почвы нагревается, и происходит испарение влаги», — сказал он.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что лето в этом году может стать самым жарким за всю историю. На это, по словам Кобылкина, указывают и прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций.

При этом министр обратил внимание, что на тревожную тенденцию с лесными пожарами на территории РФ. Ситуация не становится лучше и причина этого, по словам Кобылкина, в несоблюдении режима самоизоляции (люди жарит шашлыки на природе) и, конечно, с потеплением климата.

Прогноз о том, что 2020 год может попасть в пятерку самых жарких лет ранее озвучил и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам специалиста, это характеристика глобального потепления, связанная с ростом содержания парниковых газов в атмосфере.

На майские праздники синоптики пообещали россиянам теплую погоду. Столбики термометров покажут около 15 градусов выше нуля. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала население проявлять ответственность и не нарушать режим самоизоляции и карантина во время длинных майских выходных в связи с опасностью заражения коронавирусом.