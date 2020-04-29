Ученые рассказали, как пандемия коронавируса отразится на образовании в России

Москва, 29 апреля. Пандемия коронавируса может повлиять на качество российского образования, если продлится более трех–шести месяцев. Об этом сообщили ученые из Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС.

По словам экспертов, в большей степени эпидемия скажется на результатах тех детей, которые только готовятся пойти в первый класс, а также на учащихся первого–третьего классов. Как утверждают специалисты, в этом возрасте в связи с психологическими и эмоциональными особенностями для формирования грамотности школьникам важно контактировать с учителем, которого пока можно видеть только на экране.

Что касается учащихся четвертого–восьмого и десятых классов, их результаты могут ухудшиться из-за отсутствия очных уроков и снижения мотивации к получению новых знаний. При этом ученые отмечают, что все это может быть скомпенсировано в начале нового учебного года, передает RT.

Меньше всего, по мнению специалистов, пандемия повлияет на выпускников. Ученые считают, что доля школьников, верно выполнивших более 60% заданий ЕГЭ, в период эпидемии может даже увеличиться. Если же пандемия закончится только осенью, то у учащихся будет запас времени для подготовки к экзаменам, и ухудшения результатов в 2021 году ждать не стоит. При этом эксперты отмечают, что доля школьников, выполнивших менее 30% заданий экзамена может вырасти из-за снижения мотивации на дистанционном обучении.

Кроме того, исследователи отметили, что в случае, если пандемия продлится до октября, снизится количество победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, пишет «Вечерняя Москва». Это связано с невозможностью подготовиться к олимпиаде в летних лагерях и на сборах.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ рекомендовало запретить удаленное обучение школьников через смартфоны. В ведомстве отметили, что использование смартфона в качестве инструмента для обучения связано с рисками для здоровья ребенка.