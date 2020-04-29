Метеорологи предупредили человечество о новой угрозе в 2020 году

Нью-Йорк, 29 апреля. Метеорологи назвали текущий год потенциально самым жарким годом за всю историю наблюдений. Об очередной глобальной угрозе, которая летом может прийти на смену коронавирусу, сообщил The New York Post.

Как отмечают специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), вероятность того, что в 2020 году показатели средней температуры достигнут экстремально высоких значений и побьют рекорд 2016 года составляет 75%. Причиной такой аномалии исследователи называют отсутствие усилий по минимизации выбросов от сжигания ископаемого топлива.

На жаркую погоду лета 2016 года повлиял «Эль-Ниньо» — колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Но в этом году ученые не ожидают повторения данного явления, поэтому природные циклы не будут причиной аномалии.

Специалисты NOAA утверждают, что если 2020 год и не станет самым жарким в истории, то наверняка войдет в топ-5. В январе в большинстве арктических областях наблюдалось резкое сокращение количества осадков. В феврале исследовательская база в Антарктике зафиксировала самую высокую температуру за весь период наблюдений.

То, что это лето может стать самым жарким за всю историю подтверждал и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Министр ссылался на данные Росгидромета, а также зарубежных гидрометеорологических станций.