В Минздраве назвали причины низкой заболеваемости коронавирусом в России

Москва, 29 апреля. На низкую по сравнению с другими странами заболеваемость коронавирусом в России повлияли высокий охват прививками БЦЖ, меньшее по сравнению с Европой количество туристических поездок и низкая плотность населения. Такие выкладки содержатся в аналитическом докладе «Центрального научно-исследовательскго института организации и информатизации здравоохранения» Минздрава РФ «Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении».

Авторы документа подчеркивают, что население России «достаточно сильно рассредоточено» из-за чего контакты людей снижены. Также аналитики отмечают относительно низкую мобильность россиян по сравнению с населением США и европейских стран, в том числе малое количество туристических поездок, так как в отличие от жителей Евросоюза для выезда в другую страну гражданам РФ зачастую необходимо оформлять визу.

Среди причин относительно низкой заболеваемости авторы документа отметили определенную роль распространенной в России прививки БЦЖ. Некоторыми экспертами она оценивается как повышающий иммунитет против коронавируса фактор, подчеркивают авторы доклада.

Меры властей по ограничению доступа коронавируса в Россию в документе назвали достаточно эффективными. Авторы доклада пишут, что оснащенность стационаров и существующие мощности позволяют незамедлительно оказать необходимую медицинскую помощь всем нуждающимся пациентам.

«Ввод в действие дополнительных инфекционных стационаров (перепрофилирование, строительство новых), а также их оснащение медицинским оборудованием, привлечение необходимых кадровых ресурсов обеспечивают своевременное оказание медицинской помощи с учетом роста заболеваемости», — цитирует документ РИА Новости.

Массовая вспышка пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания оказался новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее количество зараженных в мире превышает 3,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 217 тысяч человек.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 93 558 случаев инфицирования COVID-19, 867 человек скончались, выздоровели 8 456 пациентов.