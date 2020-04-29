Пышногрудая модель поделилась секретом удачных фотографий для Instagram

Нью-Йорк, 29 апреля. Американская модель с пышными формами Даниэлли Айала (Danielley Ayala) поделилась секретом удачных кадров для Instagram.

Айала говорит, что для того, чтобы фигура выглядела на фотографии привлекательно необходимо выбрать правильную позу. В качестве примера она показала кадр, на котором изображена полубоком, слегка наклонившись вперед, в бикини телесного цвета.

«Наконец-то я поняла, что ягодицы выглядят гораздо лучше, если прогнуться в спине», — отмечает модель в записи, которая набрала свыше 260 тыс. лайков.

Фолловеры благодарят ее за ценную рекомендацию.

«Спасибо тебе за это!» — благодарит @gscottjstone «Горячо!» — отмечает @gym_girls_routine. «Очень сексуально», — написал @peterhorseface. «Подарок для всего человечества», — прокомментировал @x_jc_x_68.

Ранее популярная российская телеведущая Анфиса Чехова дала советы по позированию для моделей XL на собственном примере. Она посвятила этой теме целый пост в Instagram. По ее словам, нужно уметь пользоваться всеми достоинствами своего тела и фигуры. Чехова подчеркивает, что удачная поза в кадре может значительно уменьшить пропорции тела, выделить бедра, сузить талию, а также прикрыть живот. Она заметила, что по мнению зрителей, на фотографиях она худее, чем на телеэкране.