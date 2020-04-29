Россиянам дали рекомендации по общению с коллекторами

Москва, 29 апреля. При общении с коллекторами россиянам не стоит раскрывать излишней информации о себе, но следует записывать разговоры. Такие рекомендации дала эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности «Финшок» Лолла Кириллова.

«Не рекомендуется сообщать в разговоре с коллектором излишней информации о себе, о своей работе и ее местоположении, доходе, а также о своих родственниках. После звонка стоит позвонить в названную коллектором фирму и убедиться, что звонили от них», — цитирует Кириллову РИА Новости.

Эксперт напомнила, что в начале каждого непосредственного взаимодействия по инициативе коллектора, тот обязан назвать должнику свои фамилию, имя и отчество. Если он не сообщает, какое агентство представляет и не называет имя и основание для звонка, должник может прекратить разговор, подчеркнула Кириллова.

Эксперт также отметила, что все разговоры с коллекторами желательно записывать, чтобы в случае их выхода за рамки закона у должника были доказательства.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в России на 47% выросло количество просроченных микрокредитов. В общей сложности россияне задолжали микрофинансовым организациям около 50 млрд рублей.

В то же время в бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» отметили, что в период пандемии россияне стали чаще досрочно гасить кредиты. Наибольший рост полностью досрочно погашенных кредитов отмечается в сфере потребительского кредитования. Среди закрытых в феврале и марте договоров более 58% — досрочно погашенные.