Опубликован антирейтинг самых убыточных фильмов 2019 года

Лос-Анджелес, 29 апреля. Американский портал Deadline разместил рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.

Первую строчку заняла супергеройская картина «Люди Икс: Темный Феникс». Заработав 252 млн долларов (худший результат за всю историю франшизы X-Men), лента принесла создателям потери в 133 млн долларов.

На втором месте оказался «Терминатор: Темные судьбы». Попытка вернуть к жизни популярную франшизу 1980-х, обернулась продюсерам расходами в 122 млн долларов.

«Бронза» досталась мюзиклу «Кошки». Поклонники долго ждали киноадаптацию, но в итоге были шокированы неестественными анимационными моделями героев. Студия потеряла 113 млн долларов.

В антитоп-5 также вошли «Гемини» с Уиллом Смитом и мультфильм «Потерянное звено». Они принесли убытки в 111 и 101 млн соответственно.

При составлении рейтинга учитывались все расходы, в том числе производство, гонорары звездам, продвижение и прочие факторы.

До этого Deadline публиковал список самых прибыльных фильмов и анимационных лент прошлого года. На первом месте оказался самый масштабный блокбастер в истории кино «Мстители.Финал».

Ранее стало известно, что организаторы кинопремии «Оскар» из-за пандемии коронавируса решили изменить правила отбора и впервые допустят к конкурсу картины, которые показывались только онлайн, а не в кинотеатрах.