Соседов подозревает, что Пугачева перенесла операцию на сердце

Москва, 29 апреля. Алла Пугачева может годами скрывать проблемы со здоровьем и перенесенную операцию на сердце, заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Соседов задался вопросом о здоровье Пугачевой еще 10 лет назад, когда певица анонсировала прощальный гастрольный тур. Критик посетил концерт Примадонны в Кремле, надеясь на шоу мирового уровня, однако был крайне разочарован увиденным. После выступления он отметил, что Пугачева была в плохой форме. Тогда Соседов предположил, что Пугачева испытывает проблемы со здоровьем. Его подозрения усилились после «Новогоднего огонька-2016», где он с трудом узнал ее.

Для того, чтобы разобраться в ситуации, Соседов продемонстрировал знакомым докторам видеозаписи с последних концертов Пугачевой.

«Вероятно, она перенесла инсульт или серьезную операцию на сердце, по крайней мере, тяжело больные «сердечники» выглядят именно так, заверили меня специалисты», — отмечает Соседов.

Специалисты допустили, что Примадонна могла перенести операцию на сердце, которую хранит в тайне от общественности.

Сергей Соседов регулярно критикует Аллу Пугачеву за нежелание уходить со сцены. Он убежден, что 71-летняя исполнительница уже не даст поклонникам ничего нового. Например, недавно он обвинил ее в поверхностных текстах. В качестве примера он привел одну из последних песен Пугачевой «Анестезия». В ней есть строчка «Если взять у меня сегодня в вене мою кровь, там найдут снотворное, еще любовь и легкий алкоголь». Критик обратил внимание, что кровь берут из вены, а «в Вене» — указание на столицу Австрии.