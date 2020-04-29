Вырастившая 30 детей британская пара скончалась от коронавируса

Лондон, 29 апреля. В британском городе Уоррингтон (графство Чешир) от коронавируса скончались пожилые супруги, которые воспитали 30 детей. Об этом сообщило издание Manchester Evening News.

По данным газеты, 80-летний Хефин Уильямс трудился в аэропорту Манчестера на протяжении 22 лет. На пенсии мужчина работал в местной больнице в качестве волонтера. Его 74-летняя супруга Вэлери Уильямс почти всю жизнь ухаживала за престарелыми. Женщина вышла на пенсию лишь год назад. Пара вырастила четырех родных и 26 приемных детей.

О заражении Вэлери коронавирусом стало известно в начале марта. У нее появились высокая температура, мышечные боли и сухой кашель. Женщину поместили в больницу в тяжелом состоянии 21 марта, на следующий день ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Хефин Уильямс остался дома, соблюдая карантин. Спустя неделю он также попал в больницу и умер в реанимации через два дня. Вэлери скончалась через день после похорон мужа.

К настоящему моменту в Великобритании зарегистрировано 162,3 тысячи случаев заражения, 21,6 тысячи человек умерли.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Сбербанк построил с помощью искусственного интеллекта модель, согласно которой пик заболеваемости COVID-19 в России придется на первую декаду мая, в столице он наступит несколькими днями ранее.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее зараженных во всем мире превышает 3,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 217 тысяч человек.