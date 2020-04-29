Двух жертв перестрелки из мести зарезали в больнице Армении

Ереван, 29 апреля. Двух раненных в перестрелке в армянском городе Гавар зарезали из мести прямо в больничной палате, сообщает Sputnik Армения.

В результате перестрелки в Гаваре погибли два человека, еще четверо получили ранения. Согласно данным Sputnik Армения, одним из убитых был местный криминальный авторитет «Медведь из Норатуса», вторым оказался следователь военной полиции. Отмечается, что в перестрелке были замешены несовершеннолетние лица, а также жители села Норатус.

По предварительным данным, двое пострадавших были госпитализированы после того, как попали в аварию при попытке скрыться с места перестрелки.

Сообщается, что близкие одного из убитых ворвались в охраняемое медучреждение. Предварительно вооружившись ножами и прутьями, они устроили погром в больнице, прорвали заслон полицейских и попали в палату, где находились двое раненых братьев. Злоумышленники перерезали им горло и скрылись с места преступления.

В отношении их было открыто уголовное производство по статьям «убийство двух и более лиц» и «незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов».

Ранее пресс-служба Следственного комитета РФ сообщала, что суд санкционировал заочный арест объявленного в международный розыск Ильи Симонии, подозреваемого в убийстве известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик).