Несколько европейских истребителей сопроводили два Ту-160 ВКС РФ над Балтикой

Москва, 29 апреля. Несколько европейских истребителей сопроводили два российских бомбардировщика Ту-160 над Балтийским морем, сообщает Министерство обороны РФ.

Как отмечают в ведомстве, два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтики.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании, F-16 Польши и Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции», — заявили в Минобороны.

Согласно информации министерства, время полета российских бомбардировщиков составило около 8 часов. Ведомство отмечает, что самолеты дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Минобороны подчеркивает, что все полеты российских самолетов проходят в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

Ранее на YouTube-канале Fighterbomber был опубликован видеоролик, демонстрирующий пролет российского противолодочного самолета Ил-38 в непосредственной близости от американского авианосца USS George Washington (CVN-73). В описании к видео говорится, что поднятым по тревоге истребителям с CVN-73 удалось перехватить российский борт лишь на расстоянии в 30 км от корабля, что не помешало самолету максимально приблизиться к USS George Washington.