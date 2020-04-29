США используют ситуацию с пандемией в Венесуэле для усиления политического давления

Нью-Йорк, 29 апреля. США используют ситуацию с пандемией коронавируса в Венесуэле, чтобы усилить военное и политическое давление на законные власти страны. Об этом во вторник, 28 апреля, на заседании Совета Безопасности ООН заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Хотели бы поблагодарить наших коллег по Совету, которые внезапно продемонстрировали желание обсудить гуманитарную обстановку в Венесуэле именно в тот момент, когда мы 22 апреля подняли вопрос о попытках Соединенных Штатов использовать ситуацию с пандемией в Венесуэле, чтобы усилить политическое и военное давление на законное правительство страны», — сказал дипломат.

Президент России Владимир Путин 20 апреля провел телефонный разговор с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщило RT. Главы государств обсудили ситуацию с распространением коронавируса в мире. Мадуро поблагодарил российского коллегу за помощь республике, в том числе поставку тестов на COVID-2019.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в КНР в декабре 2019 года. Инфекция быстро распространилась по миру, по последним данным, заболели более 3,1 миллиона человек, более 217 тысяч скончались. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Не так давно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.