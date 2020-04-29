Трамп приравнял американские мясокомбинаты к оборонным заводам

Вашингтон, 29 апреля. Президент США Дональд Трамп подписал указ, приравнивающий заводы по переработке и производству мяса к оборонным предприятиям. Благодаря этому, они смогут работать в условиях пандемии коронавируса, сообщает Белый дом.

Недавно крупные представители отрасли, вынужденные приостанавливать работу комбинатов из-за пандемии, предупреждали об угрожающем Соединенным Штатам дефиците мяса.

«Важно, чтобы производители говядины, свинины и птицы в цепи снабжения продовольствием продолжали работать и выполнять заказы для обеспечения бесперебойного снабжения американцев белком», — сказано в указе, подписанном Трампом.

Под давлением местных властей ведущий производитель свинины Smithfield Foods был вынужден закрыть предприятие в штате Иллинойс. Hormel Foods закрыл два комбината мяса индейки в Миннесоте. В Индиане закрылась одна из крупнейших свинобоен в штате.

Сообщается, что оптовые цены на мясо в США продолжают расти. Стоимость говядины и свинины достигла рекордных значений, причем свинина подорожала почти на 30% за минувшую неделю.

Ранее старший советник Дональда Трампа Кевин Хассетт отмечал, что уровень безработицы в США на фоне пандемии коронавируса к июню может достичь 16-20%. По его словам, число безработных американцев может приблизиться к рекордным показателям 1930-х годов.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.