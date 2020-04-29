Девятилетний ребенок утонул во время рыбалки в Новгородской области

Москва, 29 апреля. Девятилетний мальчик погиб во время рыбалки на реке Мста в деревне Божонка Новгородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что погибшего ребенка толкнул в воду другой ребенок.

«Один мальчик толкнул второго, который стоял с удочкой у берега, ребенок не удержался и упал в воду», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время по факту проводятся проверочные мероприятия, начата доследственная проверка. Следственное ведомство выясняет все обстоятельства трагедии.

Ранее двухлетний мальчик в Соль-Илецке отравился таблетками. Пострадавшему оказали необходимую помощь, его жизни ничто не угрожает.