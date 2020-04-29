Анкара, 29 апреля. Система All inclusive и шведский стол останутся в турецких гостиницах после окончания пандемии коронавируса, заявил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Недавно турецкие СМИ, ссылаясь на министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя сообщали, что после окончания пандемии в стране ожидается оживление туристического бизнеса, но на первых порах отели будут работать лишь на половину своей мощности и откажутся от шведских столов.

«Речи об отмене All Inclusive и шведского стола не идет. Как они могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне?» — говорит Чорабатыр.

По его словам, СМИ неверно истолковали высказывание Эрсоя. Он имел в виду изменения в привычном понимании этой системы: усиление санитарных мер, увеличение социальной дистанции и т. д.

«Система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала, но это вовсе не означает ее отмену», — подчеркивает глава федерации отельеров.

Чорабатыр говорит, что первое время туристов будет не так много из-за чего гостиницы будут работать ниже уровня своей вместимости. Благодаря этому, будет возможна реализация требуемых гигиенических мер и социальная дистанция.

Ранее сообщалось, что турецкие власти намерены внедрить сертификацию отелей на безопасность от коронавируса. Она является добровольной, однако без ее наличия отель не сможет обслуживать иностранных туристов. Также сертификацию предстоит пройти авиакомпаниям, музеям, ресторанам и их персоналу.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».