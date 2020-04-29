Почти 60% россиян считают пандемию коронавируса угрозой

Москва, 29 апреля. Почти 60% россиян считают, что пандемия коронавируса несет угрозу, меры профилактики принимают более 90% жителей России. Об этом заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Холдинг «Ромир» провел по заказу ФоРГО исследование, которое показало, что в случае необходимости готовы поддержать ужесточение мер по борьбе с пандемией почти две трети россиян. Опрос также показал высокий уровень обеспокоенности жителей России распространением коронавируса в стране и мире.

«Почти 60% считают, что пандемия несет угрозу, вряд ли они будут нарушать принимаемые ограничительные меры, тем более 90% заявляют о том, что принимают те или иные дополнительные меры профилактики», — цитирует Костина газета «Ведомости».

По его словам, показатели будут меняться в дальнейшем. В частности, выйдут на первый план социальные страхи. Социолог отметил, что благодаря принимаемым мерам в настоящее время «есть консолидация людей вокруг власти и ее действий». Россияне «стали больше доверять официальным источникам информации», подчеркнул Костин.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 93 558 случаем инфицирования COVID-19, 867 человек скончались, выздоровели 8 456 пациентов.

В Москве за сутки умерли 67 человек с COVID-19, общее количество скончавшихся в столице достигло 546, сообщило RT.

Массовая вспышка пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания оказался новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее количество зараженных в мире превышает 3,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 217 тысяч человек.