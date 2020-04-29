Милонов предложил ужесточить процедуру выдачи рабочих виз для граждан ЕС

Москва, 29 апреля. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ряд мер по поддержке экономики в условиях эпидемии COVID-19. Среди возможных мер — ужесточение процедуры выдачи рабочих виз гражданам Евросоюза.

Как сообщает РИА Новости, парламентарий предлагает принять ряд мер, которые помогут привлечь в бюджет РФ дополнительные доходы «из набитых кошельков иностранных инвесторов, которые поддерживают свои государства русским трудом».

В частности, речь идет об «ужесточение условий получения рабочих виз для граждан Евросоюза». Кроме того, Милонов предлагает повысить комиссии для исходящих международных межбанковских транзакций для сокращения вывода капитала из России и увеличить подоходный налог для иностранных компаний.

Отметим, во вторник в ходе совещания по противодействию распространению коронавируса в регионах президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новый пакет мер для поддержки бизнеса. Кроме того, глава государства поручил правительству совместно с региональными властями и представителями бизнеса подготовить план нормализации деловой жизни для восстановления занятости и экономического роста.

Глава государства на совещании также рассказал о беспрецедентных ресурсах, которые выделены на поддержку отечественной экономики и россиян в условиях пандемии коронавируса. Путин подчеркнул, что должна быть произведена оперативная работа по реализации выработанных решений в поддержке бизнеса и населения, и за это несут персональную ответственность руководители федеральных ведомств и главы регионов.