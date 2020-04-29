Россияне оплатили рекордное с начала года число онлайн-курсов

Москва, 29 апреля. Жители России в апреле в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса оплатили рекордное с начала года число онлайн-курсов, сообщил глава «Национальной системы платежных карт» (НСПК) Владимир Комлев.

«Интересно отметить, что в период самоизоляции стало расти количество оплат различных онлайн-курсов, доступов к образовательным ресурсам — за 4 неполных недели апреля число таких покупок практически сравнялось с показателем за весь первый квартал», — говорит Комлев.

По его словам, на фоне пандемии чаще всего при помощи банковских карт совершаются покупки в супермаркетах и аптеках. Снизилось число операций по оплате городского транспорта и доставке еды.

В НСПК сравнили межбанковские транзакции за первые 2 недели февраля этого года, когда все покупки и платежи совершались в обычном режиме, и первые 2 недели апреля, когда в стране уже действовал режим самоизоляции.

«Мы увидели, что в POS-терминалах супермаркетов число операций снизилось со 162 млн до 150 млн, а средний чек, напротив — вырос с 554 рублей до 693 рублей. При этом число онлайн-заказов в супермаркетах выросли с 1,5 млн до 2,3 млн, а средний чек таких покупок вырос с 2 тыс. рублей до 2,9 тыс. рублей», — рассказывает глава НСПК.

По его словам, в аптеках наблюдается аналогичная ситуация — число POS-операций сократилось с 19,5 до 17,3 млн, средний чек вырос с 605 до 655 рублей, количество онлайн-заказов увеличилось почти в 4 раза.

В конце марта сообщалось, что крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы и образовательные площадки предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для тех, кто находится дома в связи с режимом самоизоляции.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.