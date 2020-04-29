Сбербанк задействовал искусственный интеллект для расчета пика эпидемии в России

Москва, 29 апреля. Сбербанк при помощи искусственного интеллекта построил модель, предсказывающую сроки пика эпидемии коронавируса в России. Согласно полученным данным, пик придется на первую декаду мая, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

В интервью РИА Новости Ведяхин заявил, что специалисты разработали несколько сценариев.

«Тот, который реализуется сейчас, говорит о том, что пик заболевания придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее. Поэтому нам нужно по-прежнему соблюдать все правила самоизоляции, максимально оберегая наших родителей, бабушек и дедушек», — отметил он.

Ведяхин уточнил, что математическая модель была разработана на основе эпидемиологического симулятора GLEAM, созданного Северо-Восточным университетом Бостона в 2009-2019 годах.

Отметим, во вторник на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России удалось затормозить распространение эпидемии, но пик еще не пройден. Глава государства обратил внимание, что ситуация по-прежнему остается сложной. По его словам, сейчас наблюдается «самый напряженный этап эпидемии», «риски заразиться выходят на самую высокую планку».

Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в России, передавала «Газета.ру». Таким образом, длинные «майские выходные» продлятся с 1 по 11 мая включительно. Он подчеркнул, что чем строже россияне будут соблюдать меры по самоизоляции в эти дни, тем быстрее получится победить эпидемию.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 93 558 случаев инфицирования COVID-19, 867 человек скончались, выздоровели 8 456 пациентов.