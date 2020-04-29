Вашингтон, 29 апреля. В штате Северная Каролина (США) выявлена первая зараженная коронавирусной инфекцией собака. Об этом сообщает региональный телеканал WRAL-TV.

Заразился мопс по кличке Уинстон, который вместе с хозяевами проживал в городе Чапел-Хилл. Собаку отправили на обследование в Университет Дьюка, когда его владельцы заболели COVID-19. Хозяйка Уинстона отметила, что мопс начал кашлять и чихать, а также не съел свой завтрак утром. Она подчеркнула, что для данной породы потеря аппетита выглядела «очень необычно».

По словам ведущего исследователя университета Криса Вудса, это первый известный случай позитивного анализа на коронавирус у собаки в США.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) дал владельцам домашних животных рекомендации, посоветовав во время прогулок обеспечить социальную дистанцию между питомцами.

Ранее коронавирус обнаружили у тигрицы в зоопарке нью-йоркского района Бронкс, сообщила «Газета.ру». Также инфекцию подхватили другие тигры и львы. Животные заразились от сотрудника зоопарка.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее зараженных во всем мире превышает 3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 211 тысяч человек.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».