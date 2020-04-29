Самоизолировавшиеся россияне стали есть больше шоколада

Москва, 29 апреля. В России во время режима самоизоляции возросли продажи шоколада и фастфуда. Диетологи предупреждают, что ближайшими последствиями таких пристрастий станет ожирение и дерматит.

Как сообщают «Известия», сразу несколько интернет-площадок зафиксировали рост продаж сладкого в апреле. По данным Wildberries, резко возрос спрос на кексы, которые стали покупать в три раза чаще. В Ozon сообщили, что на их площадке продажи шоколада выросли почти в 3,5 раза.

Кроме того, возросли продажи пакетированных соков, чая и растворимого кофе. По данным экспертов аналитического центра Delivery Club, доля заказов, в составе которых присутствовали кофейные напитки, за последний месяц выросла вдвое. Чаще всего россияне заказывали капучино и американо.

Рестораны быстрого питания отметили тенденцию к покупке фастфуда на всю семью. Пользователи стали чаще заказывать доставку готовой еды в будни, хотя прежде старались баловать себя ею лишь в выходные.

Врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев отметил, что если люди продолжат придерживаться подобного режима питания, чрезмерно употреблять сладкое и жирное, проблем не избежать. Помимо проблем с лишним весом, возникнут сложности с уходом за кожей. На фоне стресса и злоупотребления сладким обостряются проблемы акне, розацеа, атопического дерматита.

Ранее Всемирная организация здравоохранения дала людям советы по питанию в период пандемии коронавируса. Специалисты рекомендуют не покупать слишком много продуктов, отправляясь в магазин, составлять список.

Медики советуют ограничить употребление соли, снизить употребление сахара, ограничить употребление жиров до уровня менее 30% от совокупного потребления энергии. Также рекомендуется есть больше клетчатки, включать в рацион питания овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты.