Подсчитаны финансовые потери Тодоренко из-за ее слов о домашнем насилии

Москва, 29 апреля. Неосторожное высказывание дорого обошлось телеведущей Регине Тодоренко. Крупные бренды один за другим отказываются от сотрудничества с ней. Sobesednik.ru посчитал, сколько денег может потерять Тодоренко на фоне скандала.

По данным Forbes, Тодоренко занимает второе место в рейтинге Instagram-блогеров по рекламным заработкам. Телеведущая получает около 860 тыс. долларов в год за рекламу в социальной сети. Однако после ее резонансного высказывания о домашнем насилии ее доходы могут резко сократиться.

Известно, что Тодоренко больше не будет рекламировать сок J7, так как компания PepsiCo приостановила сотрудничество с ней. За участие в рекламной кампании бренда, она должна была получить 19 млн рублей. Также от сотрудничества со звездой отказался Pampers. Другие бренды, с которыми она сотрудничает: Calzedonia, Aussie, Milka, Halls, еще не комментировали дальнейшее взаимодействие с ней. Если они не станут продлевать сотрудничество, то Тодоренко рискует потерять до 40% всех своих доходов.

Теоретически, Регина может минимизировать финансовые убытки, если сумеет оспорить разрыв контрактов в суде. Звездный адвокат Сергей Жорин говорит, что для того, чтобы понимать есть ли шанс на успешный исход дела, необходимо сначала проанализировать все контракты.

«В мире публичных людей очень много лицемерия, и мало кто говорит то, что действительно думает. Когда такие люди появляются, то их закидывают камнями, шапками, начинают травить, не желая вдаваться в подробности, а что имел человек ввиду», — отмечает Жорин.

Он говорит, что слова знаменитостей часто вырывают из контекста для очередной травли. По словам Жорина, чтобы высказывать свои мысли необходима сила, храбрость и мужество. Адвокат убежден, что не стоит лишать публичных людей наград и контрактов за подобные эпизоды.

Ранее теелеведущий Иван Ургант заступился за коллегу Тодоренко. Он отметил, что считает насилие неприемлемым, и выразил мнение, что оскандалившаяся ведущая извлекла из сложившейся ситуации урок. Кроме того, в свойственной себе манере Ургант не упустил возможности пошутить над ситуацией.