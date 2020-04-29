Премьер Чехии высказался о вероятности выдворения российского посла

Прага, 29 апреля. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался о ситуации с обвинениями РФ в подготовке покушения на пражских чиновников, отвергнув вероятность выдворения российского посла.
Вопросами отношений между странами занимается глава МИДа Чехии Томаш Петршчек, отметил Бабиш. По его словам, ситуация с выдвинутыми в адрес России обвинениями не приведет к выдворению российского посла. Премьер также пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии со стороны другого государства.
«Недопустимо — если это правда — чтобы некое другое государство проводило здесь акции против наших граждан», — цитирует Бабиша «РИА Новости».
Ранее местное издание Respekt написало, что якобы три недели назад в Прагу прибыл некий мужчина с дипломатическим паспортом РФ, имевший смертельный яд рицин в чемодане. Авторы статьи уверяли, что он явился в посольство РФ.
Целью мужчины якобы было отравление приматора Праги Зденека Гржиба и старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа, которые причастны к присвоению площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова и сносу памятника маршалу Коневу.
Гржиба подтвердил, что находится под охраной полиции. По указанию полицейских ему пришлось прекратить пользоваться общественным транспортом и ездить на работу на автомобиле, сообщила «Газета.ру».
Служба безопасности и информации рассматривает ситуацию как чрезвычайно серьезную, отметил Глава контрразведки Чехии Ладислав Штиха.
МИД России назвал публикацию беспочвенными нападками и направил чешскому внешнеполитическому ведомству ноту. В российском посольстве отвергли обвинения, указав, что с марта в Прагу не прибывал ни один дипломат.
«В связи с недавним заявлением пресс-секретаря МИД Чехии «фактом является то, что примерно три недели назад в Прагу из командировки вернулся надлежащим образом аккредитованный российский дипломат»… сообщаем, что фактом это, на самом деле, не является», — сообщило посольство в Twitter.