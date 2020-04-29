Эпидемиолог объяснил отказ от ввода жесткого карантина в России

Москва, 29 апреля. Карантин из-за коронавируса в России не ввели, поскольку эти ограничения являются более жесткими и драматическими по сравнению с режимом самоизоляции. Об этом заявил замдиректора по инновационной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

«Это состояние, когда жизнь замирает, так замирает. Здесь мы все-таки действительно ограничиваем», — отметил эпидемиолог в интервью Владимиру Познеру в эфире Первого канала.

Семенов напомнил, что в Италии, в отличии от России, ограничительные меры не стали вводить по всей стране, а фиксировали красные зоны по мере распространения инфекции. В итоге люди переезжали из мест локализации COVID-19, распространяя коронавирус по стране.

Эпидемиолог объяснил, чем кардинально отличаются карантин и режим самоизоляции.

«Настоящий карантин — это гораздо более полный запрет на все активности, передвижение, сообщение вплоть до введения войск и ограничительных мероприятий. Там запреты могут вводиться очень серьезно. Мы близко к этому не подходим», — заявил Семенов.

По мнению специалиста, ситуация близится к тому, чтобы в скором времени «ослабить эти вожжи».

Согласно последним данным, в России зафиксировано 93 558 случаем инфицирования COVID-19, 867 человек скончались, выздоровели 8 456 пациентов.

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в России, передавала «Газета.ру». Таким образом, длинные «майские выходные» продлятся с 1 по 11 мая включительно. Глава государства обратил внимание, что чем строже россияне будут соблюдать меры по самоизоляции в эти дни, тем быстрее получится победить эпидемию.

Президент попросил россиян в майские праздники воздержаться от походов в гости и необязательных поездок. Глава государства отметил, что начало мая будет решающим в борьбе с коронавирусом.