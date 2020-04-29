Стало известно, кому грозит обязательная регистрация смартфона за плату

Москва, 29 апреля. Возможное введение обязательной платной регистрации телефонов прежде всего затронет тех, кто покупает новый смартфон, заявил председатель Центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев.

«Логично предположить, что нововведение коснется новых партий смартфонов. Цена регистрации должна быть единой, ведь это не налог на роскошь, а борьба с кражами и серыми схемами ввоза телефонов», — говорит Соловьев.

Он подчеркнул, что средний срок пользования смартфоном составляет 2-3 года. Соловьев выразил надежду, что уже имеющиеся у россиян мобильные устройства регистрировать не придется. По его мнению, все расходы и ответственность по регистрации должны возлагаться на организации, ввозящие девайсы в Россию.

«Гражданин должен приобретать уже зарегистрированный телефон. Совершенно точно это приведет к росту цен на смартфоны и увеличению срока пользования ими», — отмечает Соловьев.

Ранее стало известно, что в России могут внедрить обязательную регистрацию смартфонов по IMEI — заводскому номеру. Как сообщал «КоммерсантЪ» со ссылкой на законопроект сенаторов, предполагается, что данная мера позволит эффективнее бороться с кражами гаджетов и серым рынком поставок мобильных устройств в страну.

Отмечается, что на данный момент законопроект проходит окончательное согласование в администрации президента.