Нурмагомедов отчитал нарушающих самоизоляцию россиян

Салам Аллейкум Всем - В этот священный месяц хотел бы обратиться ко всем дагестанцам и ко всем кто меня знает. Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьёзность сложившейся ситуации. Однако, наша халатность к советам и просьбам врачей, в купе с создавшейся в народе паникой, привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение, и это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растёт. Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна и мы это уже чувствуем на себе. Оставшись дома мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы, и может быть, своевременно проявленная нами осторожность, станет причиной спасения чьих-то жизней. Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды. Пусть Аллах убережёт нас всех от всех болезней и вылечит всех больных и близких во всем мире.

A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Apr 28, 2020 at 10:42am PDT