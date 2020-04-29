Москва, 29 апреля. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что коронавирус — это действительно опасная болезнь, и призвал россиян соблюдать режим самоизоляции.

«Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьезность сложившейся ситуации. Однако наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжелое положение», — написал боец в Instagram.

От отмечает, что это привело к тому, что медучреждения переполнены пациентами, ощущается нехватка медиков и лекарств. По его словам, оставшись дома, можно значительно снизить нагрузку на врачей и больницы, что может спасти чьи-то жизни.

Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов, являющийся тренером и отцом Хабиба Нурмагомедова, госпитализирован в одну из больниц Махачкалы с пневмонией.

В начале апреля стало известно, что из-за пандемии коронавируса Нурмагомедову пришлось отменить бой с Тони Фергюсоном, который должен был стать центральным событием бойцовского шоу UFC-249.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».