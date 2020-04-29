Опрос продемонстрировал отношение россиян к пандемии коронавируса

Москва, 29 апреля. Подавляющее число россиян испытывают беспокойство в связи с распространением в стране и в мире коронавируса нового типа. Эти данные следуют из опроса исследовательского центра Romir, проведенного по заказу Фонда развития гражданского общества.

По итогам опроса удалось установить, что ситуацией с коронавирусом обеспокоены 78% россиян. Еще 56% убеждены, что пандемия несет серьезную угрозу. Кроме того, девять из десяти опрошенных принимают все необходимые меры для защиты от коронавируса: регулярно моют руки, стараются реже выходить из дома и носят средства индивидуальной защиты.

Четверо из пяти россиян испытывают трудности в повседневной жизни из-за введенных ограничений. Но большая часть опрошенных согласна с тем, что действия властей являются адекватными и полностью оправданными в текущей ситуации. Более того, 65% россиян поддержат власти, если те решат ужесточить действующие карантинные меры, пишет газета «Известия».

Напомним, что в Москве и области 15 апреля был введен режим пропусков. Разрешительные бумаги необходимо получать для передвижения на общественном или личном транспорте. Кроме того, гражданам необходимо иметь цифровые пропуска для поездок на велосипеде и самокате.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее зараженных во всем мире превышает 3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 211 тысяч человек.