В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса

Москва, 29 апреля. Самым важным симптомом заражения COVID-19 является одышка, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

В эфире канала «Россия 1» Авдеев подчеркнул, что о заражении новым типом коронавируса, в первую очередь, свидетельствует не кашель и высокая температура, а нехватка воздуха.

Пульмонолог призвал внимательно следить за своими ощущениями и обращаться к медикам при обнаружении первых симптомов.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее зараженных во всем мире превышает 3,1 млн человек. Заболевание унесло жизни более 217,7 тыс. человек.

В России зафиксировано 93 558 случаев инфицирования COVID-19, 867 человек скончались, выздоровели 8 456 пациентов.

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в России, передавала «Газета.ру». Таким образом, длинные «майские выходные» продлятся с 1 по 11 мая включительно. Глава государства обратил внимание, что чем строже россияне будут соблюдать меры по самоизоляции в эти дни, тем быстрее получится победить эпидемию.

Президент попросил россиян в майские праздники воздержаться от походов в гости и необязательных поездок. Глава государства отметил, что начало мая будет решающим в борьбе с коронавирусом.