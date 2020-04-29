Москва, 29 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о лучшем ответе России американским «фейкоделам», утверждавшим, что Россия бросила своих граждан. Мнением она поделилась на своей странице в Facebook.

«Хочется передать привет всем фейкоделам, особенно из американских СМИ, которые писали чушь о том, что из Израиля не будут вывозить, и что Россия бросила больных детей. Более 250 человек окажутся наконец дома в Москве и Питере», — написала представитель дипломатического ведомства.

Во вторник, 28 апреля, самолет «Аэрофлота» доставил почти 300 человек из Тель-Авива в Санкт-Петербург, сообщила «Газета.ру». Около трети из них находились в Израиле с медицинскими целями, отмечали дипломаты.

Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта из-за ситуации с коронавирусом. Перевозчики могут выполнять лишь спецрейсы для возвращения пассажиров на родину.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее зараженных во всем мире превышает 3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 211 тысяч человек.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.