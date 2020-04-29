Суд США отказался освобождать Фирсова, боящегося заразиться COVID-19 в тюрьме

Вашингтон, 29 апреля. Суд США отказался отпускать под залог подозреваемого в продаже персональных данных гражданина РФ Кирилла Фирсова, указавшего на высокий риск заразиться в тюрьме коронавирусом.

Фирсов предоставил в суде справку, которая подтверждает, что последние 10 лет он страдает от бронхиальной астмы, и попросил освободить его на период пандемии под залог в 250 тыс. долларов.

Прокуроры указали на вероятность побега Фирсова из Соединенных Штатов и отметили, что россиянин не принимает медикаментов от астмы. По их данным, в тюрьме, где содержится гражданин РФ, не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Суд согласился с доводами обвинения.

Кирилл Фирсов был задержан в начале марта в аэропорту Нью-Йорка. По данным спецслужб США, Фирсов якобы содействовал продаже персональных данных через онлайн-платформу Deer.IO. Основная причина задержания — покупки данных, совершенные агентами Федерального бюро расследований.

Ранее сообщалось, что россиянка Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы и депортированная на родину, призвала изменить меру пресечения соотечественникам, содержащимся в тюрьмах Европы и США на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.