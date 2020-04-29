Месси возглавил рейтинг лучших футболистов XXI века

Москва, 29 апреля. Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси возглавил топ-40 лучших футболистов XXI века по данным системы рейтингов ELO.

Как сообщает портал портал Besoccer, при составлении рейтинга система ELO учитывает количество забитых футболистом голов и отданных результативных передач. Кроме того, в счет идет уровень соперников и турниры. Вратари в рейтинге не участвуют.

Набрав 100 балов из 100 возможных, первое место в списке занял Месси. На второй строчке расположился португальский форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он также набрал 100 баллов, однако Месси обошел его по статистическим показателям. «Бронза» досталась французскому форварду Тьерри Анри, который завершил спортивную карьеру в 2014 году.

В десятку лучших попали Луис Суарес (97 баллов, «Барселона»), Златан Ибрагимович (97, «Милан»), Гарри Кейн (97, «Тоттенхэм»), Мохаммед Салах (97, «Ливерпуль»), Неймар (96, ПСЖ), Роберт Левандовский (96, «Бавария») и Радамель Фалькао (96, «Галатасарай»).

Последнее место в списке занял защитник «Барселоны» Жерар Пике.

В 2019 году Месси стал шестикратным обладателем «Золотого мяча», в очередной раз обойдя португальца Роналду, на счету которого пять трофеев.

В феврале сообщалось, что Месси сохранил статус самого высокооплачиваемого футболиста мира. По данным СМИ, согласно контракту с каталонским клубом, ежемесячная зарплата аргентинца до вычета налога составляет 8,3 млн евро, почти вдвое превышая доход за аналогичный период Криштиану Роналду, который в туринском «Ювентусе» зарабатывает 4,5 миллиона евро.