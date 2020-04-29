Военнослужащие ВСУ возвели блокпост для контроля над поставками оружия и наркотиков

Донецк, 29 апреля. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно возводят блокпосты для контроля над каналами контрабанды оружия и наркотиков на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Астрахань.

«Нам стало известно о конфликте между представителями ВСП (военная служба правопорядка. – Прим. ФАН) и военнослужащими 10-й бригады ВСУ. Во время патрулирования в районе Широкино на блокпосту ВСУ сотрудниками ВСП был задержан гражданский автомобиль, которым управлял военнослужащий 10 отдельной бригады», — заявил Астрахань.

По его словам, в ходе досмотра автомобиля были обнаружены два пистолета «Макарова» № БП 8467, БЕ 7432, два автомата АК-74 № 8761332 и № 1688732, пятьсот граммов наркотических веществ типа «амфетамин», а также около ДВУХ тысяч патронов к автомату. Выручать подчиненных в сопровождении бронемашины и резервной группы направился комбриг Зубанич, отметил представитель оперативного командования ДНР.

Он не смог убедить сотрудников ВСП закрыть глаза на груз, после чего приказал навести на транспортное средство патруля орудие БМП, чем вынудил представителей военной службы правопорядка покинуть район, подчеркнул Астрахань.

Наряд ВСП доложил о происшествии руководству. В настоящее время разбирательство проводит командующий ОТГ «Восток». Уже установлено, что указанный блокпост оборудован нелегально.

«В штабе ОТГ «Восток» о его существовании информация отсутствует, что позволяет командующему ОТГ «Восток» Соколову полагать, что блокпост установлен командиром 10 огшбр Зубаничем с целью контроля над каналами контрабанды оружия и наркотиков», — подчеркнул Астрахань.

По его словам, в отношении Зубанича проводятся следственные действия.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в 58-й мотопехотной бригаде ВСУ вблизи поселка Зайцево перестрелку устроили несущие дежурство в наряде сослуживцы. Один из них после употребления наркотических средств схватился за автомат и начал стрелять по другим солдатам, приняв сослуживцев за врагов. В результате двое солдат погибли на месте, один солдат ранен и доставлен в медсанчасть. Виновный сбежал из расположения бригады, прихватив с собой табельное оружие.